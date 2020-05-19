В день проведения выпускных балов в Витебске ограничат продажу спиртного

Продажа спиртных напитков будет ограничена в Витебске 10 июня в связи с проведением школьных выпускных вечеров. Соответствующее решение принял Витебский горисполком.

Согласно решению городских властей, действовать ограничение будет с 15:00 до 24:00. В период действия запрета будет ограничена продажа алкоголя (водки, вина, коньяка, ликеро-водочных изделий, бренди, кальвадоса, шампанского и других алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов). Ограничения не относятся к продаже алкогольных напитков в розлив в городских заведениях общепита.