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В день проведения выпускных балов в Витебске ограничат продажу спиртного

Власть
Опубликовано

Продажа спиртных напитков будет ограничена в Витебске 10 июня в связи с проведением школьных выпускных вечеров. Соответствующее решение принял Витебский горисполком.

Согласно решению городских властей, действовать ограничение будет с 15:00 до 24:00. В период действия запрета будет ограничена продажа алкоголя (водки, вина, коньяка, ликеро-водочных изделий, бренди, кальвадоса, шампанского и других алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов). Ограничения не относятся к продаже алкогольных напитков в розлив в городских заведениях общепита.

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