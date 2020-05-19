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Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Витебск
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Началось строительство объекта «Жилой дом КПД № 71 в микрорайоне Билево-3 в г. Витебске. Квартал № 6». Дом размещается на пересечении улиц Актеров Еременко и Генерала Ивановского. Билево уже довольно обжитой микрорайон. Постоянно развивается инфраструктура. В непосредственной близос­ти расположена остановка автобусов №№ 32, 43, 43а, 47, маршрутки 77т. К сентябрю откроется новый участок дороги, соединяющий напрямую прос­пект Строителей с Билево, что обеспечит более комфортное движение в микрорайоне. Здесь в шаговой доступности находятся магазин, аптека, детская амбулатория, парикмахерская, есть автомойка и автозаправка с зарядной станцией.

В 2021 году начнется строительство очередного дошкольного учреждения, совмещенного с блоком начальных классов, на 850 мест: 560 мест — детский сад, 290 — начальная школа. Уже к 1 сентября текущего года распахнет двери новая школа в Билево-2. Возведение школ и дошкольных учреждений будет продолжаться. Недалеко лес, отличает данный микрорайон и то, что здесь нет предприятий, чистый воздух.

Жилой дом, о котором идет речь, красивый и комфортный: кирпичный, 10-этажный, 3-секционный. В нем 108 квартир, где однокомнатных — 36, двухкомнатных — 54, трехкомнатных — 18. На придомовой территории предусмотрены подъезды, автопарковки, тротуары, места для отдыха детей и взрослых. На первом этаже имеется шесть встроенных помещений для перспективного обустройства офисов, магазинов повседневного спроса, пишут «Витьбичи».

Застройщик — дочернее коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Витебска», предлагает жителям города оформить договор на долевое строительство. Справочная информация по телефонам: (8-0212) 37-93-18, (8-0212) 37-59-01, (8-029) 712-98-47 (мтс) и на сайте застройщика uks.vitebsk.by.

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