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Эксперты МАГАТЭ сформулировали рекомендации для повышения безопасности БалАЭС

Экология
Опубликовано

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет миссии PreOSART, которая инспектировала Белорусскую АЭС в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Были проверены 11 аспектов: лидерство и управление в целях обеспечения безопасности, техническая поддержка, обучение и аттестация, радиационная защита, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, учет опыта эксплуатации, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию.

Специалисты МАГАТЭ подготовили 11 рекомендаций и 8 предложений, направленных на совершенствование эксплуатационной безопасности станции. Кроме того, были отмечены 4 хорошие практики.

Так, миссией отмечена надежная система оповещения, которая не только подает сигнал тревоги, но и может использоваться станцией для предоставления речевой информации и инструкций населению в случае радиологических и других аварийных ситуаций, а также наличие в специальной пожарной части БелАЭС защитного сооружения на 60 человек такого же уровня защищенности, как и укрытия для персонала станции.

Кроме этого, эксперты отмечают наличие на блочном пульте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления оборудованием в аварийных ситуациях.

При этом в отчете руководству станции указывается на необходимость улучшения надзора и контроля за программами ввода в эксплуатацию для обеспечения готовности станции к безопасной эксплуатации. Кроме этого, эксплуатирующей организации следует улучшить программу предотвращения попадания посторонних предметов для предотвращения потенциального попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции, а также следует внедрить программу учета опыта эксплуатации, для обеспечения своевременного извлечения уроков из внутреннего и внешнего опыта эксплуатации.

Как отметили в Минэнерго, руководство БелАЭС сообщило, что намерено рассмотреть области, определенные для улучшения, и заявило о готовности принять повторную миссию примерно через 18 месяцев.

Пуск реактора БелАЭС запланирован на май

 

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