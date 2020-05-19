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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В», прогноз «стабильный»

Финансы
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», прогноз стабильный.

Оценка отражает ожидания того, что Беларусь сохранит макроэкономическую стабильность, а также сможет покрывать все платежи по государственному долгу за счет новых заимствований, а также внутренних резервов. При этом, несмотря на значительное влияние пандемии, страна справится с оплатой долгов.

Fitch прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 5%. Это связывают с серьезным сокращением спроса на мировых рынках на фоне противоэпидемиологических мероприятий. На 2021 год агентство, напротив, прогнозирует рост ВВП на 3,2%.

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