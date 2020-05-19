Блогер Тихановский получил еще 15 суток ареста

19 мая суд Советского района Гомеля приговорил блогера Сергея Тихановского к 15 суткам административного ареста за встречи с подписчиками в Миорах и Солигорске, пишет TUT.by.

Блогера, опять признали виновным в организации несанкционированного массового мероприятия.

Вчера Тихановского судили по двум протоколам. Тогда он был признан виновным в участии во встречах с жителями в Орше и Бресте. Суд приговорил потенциального кандидата в президенты к 30 суткам ареста. Тихановский заявил на суде, что на него составлено еще 7 протоколов.

Напомним, что Тихановского задержали 6 мая по постановлению суда, который проходил в январе. Он получил 15 суток административного ареста. Находясь в ИВС блогер заявил о намерении участвовать в президентских выборах. После этого ЦИК оказал в регистрации его инициативной группы из-за отсутствия его подписи на документе.