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В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне

Экология
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В Витебском районе по решению местной администрации в этом сезоне будет только одно место для массового отдыха. Это берег озера Сосно со стороны дороги Р115 в деревне Должа Мазоловского сельсовета.

В Витебском районе запрещено купание на прудах Светлый, Лучиновка, Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской ГЭС, в противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, возле плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов, пишет TUT.by.

Напомним, в 2019 году, кроме озера Сосно в Долже, можно было еще купаться в озере  со стороны агрогородка Вымно.

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