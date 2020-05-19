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Более 4500 рублей недоплатили работникам сельхозпредприятия в Оршанском районе — КГК

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По результатам рассмотрения Комитетом области обращения работникам предприятия доначислено и выплачено заработной платы в общей сумме более 4,5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе КГК

На постоянном контроле Комитета государственного контроля Витебской области находится вопрос своевременности выплаты заработной платы. По-прежнему остаются востребованными жителями области проводимые Комитетом телефонные «горячие линии», обращение на которые позволяет получить помощь в восстановлении своих прав на полное и своевременное вознаграждение за труд.Так, на «горячую линию» Комитета области поступило обращение работников одного из сельхозпредприятий Оршанского района о невыплате отдельным работникам заработной платы за февраль 2020 года. Комитетом области установлено, что заработная плата работникам не была начислена и выплачена в следствии умышленного искажения данных в табелях учета рабочего времени о фактически отработанных периодах, сообщает в КГК.

По результатам рассмотрения обращения 16 работникам предприятия в апреле 2020 г. доначислено и выплачено заработной платы в общей сумме более 4,5 тыс. руб. За отсутствие надлежащего контроля за учетом рабочего времени руководитель предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

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