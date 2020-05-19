Четверо полочан подозреваются в серии краж из автомобилей

В течение апреля и мая в Полоцке было зафиксировано более 10 фактов вскрытия автомобилей. Злоумышленники похищали топливо, автомагнитолы, аккумуляторы и другое имущество. Позже выяснилось, что добычей подозреваемые распоряжались по своему усмотрению: топливо продавали или заправляли авто одного из фигурантов, похищенные вещи также сбывали. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей МВД.

Как правило, объектами посягательства становились старые либо не оборудованные сигнализацией машины. В транспорте отжимали капот, крышку багажника или стекла, иногда владельцы сами не закрывали двери на замок.

Подозреваемых – четверых местных жителей 18 и 19 лет – задержали с поличным сотрудники Департамента охраны во время совершения очередной кражи. Действиям полочан следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела. Сейчас устанавливается точное количество преступных эпизодов и сумма ущерба.

В Главном управлении уголовного розыска МВД сообщили, что с начала года по республике совершено свыше 600 краж из автомобилей.

Чаще всего под прицел злоумышленников попадают машины без сигнализации, оставленные на улице вдали от фонарей и камер видеонаблюдения. Во многих таких случаях владельцы транспортных средств частично виноваты сами, оставляя незапертыми двери с ценными вещами в салоне.

Самый надежный способ уберечь автомобиль – оставлять его на охраняемой парковке. Если такой возможности нет, специалисты рекомендуют установить сигнализацию с большим набором функций, следить за исправностью дверных замков, не оставлять ничего ценного в салоне, ночью парковаться под фонарем или видеокамерами, сообщили в МВД.

Не стоит оставлять ключи в легкодоступном месте и обязательно нужно запирать авто. Даже во дворе частного дома. К сожалению, многие этого не делают, особенно в сельской местности – почти каждый день в сводках фигурируют кражи из автомобилей или угоны, совершенные путем свободного доступа.