С сегодняшнего дня в Орше пассажиры покупают smart-билеты

Наклейки с QR-кодом теперь можно увидеть в салонах автобусов в Орше. Это означает, что их пассажиры могут воспользоваться не бумажными, а инновационными smart-билетами. Чем такие билеты отличаются от традиционных, к кому обратиться, чтобы их приобрести, и как будет происходить проверка?

Схема покупки очень простая и занимает всего несколько секунд. При этом вам не нужно искать кондуктора, готовить мелочь и заботиться о собственной безопасности в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации, получая в руки сдачу или бумажный билет. Все, что необходимо – смартфон с установленным приложением Оплати™ и QR-код в салоне автобуса. Наводим телефон на QR-код, выбираем количество билетов и нажимаем «Оплатить». Подходить близко к наклейке с кодом не нужно, он считывается с расстояния полутора-двух метров.

Одним из первых протестировал работу системы Александр Букатнёв, директор филиала «Автобусный парк № 3» Орши ОАО «Витебскоблавтотранс». Он не сомневается: smart-билеты будут популярны у пассажиров. «Большинство людей вне зависимости от возраста пользуются современными телефонами и интересуются инновациями. Возможность покупки билета в электронном виде станет большим плюсом для жителей Орши. Не нужно волноваться о покупке талона, наличных и сдаче: зашёл и оплатил, – отметил Александр Букатнёв. – В автобусном парке 115 единиц техники, в город выходит 31 автобус ежедневно. С сегодняшнего дня возможность оплаты проезда по QR-коду появилась в 6 автобусах на трех маршрутах: №1, 2 и 5. Дальше мы панируем подключить к системе весь городской автотранспорт на всех маршрутах».

Краткая инструкция по покупке smart-билета размещена в салоне каждого автобуса, подключенного к системе. Ну а если возникнут сложности, кондукторы помогут разобраться, все они прошли специальное обучение перед началом работы системы.

Установите на смартфон приложение Оплати™. Скачать его можно в App Storeили Play Marketсовершенно бесплатно.

Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий). В приложении нажмите на иконку сканера QR-кодов. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров). На экране смартфона появится информация о покупаемом билете. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите «Оплатить».

Схема покупки билета действительно очень простая. Единственное, о чем лучше позаботиться заранее, – установить на смартфон приложение Оплати™. Воспользоваться им может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.

Приложение бесплатно для пользователей физических лиц. Кроме покупки билета на проезд Оплати™ поможет в решении многих других жизненно важных вопросов. «Это online-пространство, цель которого – стать универсальным средством решения всех финансовых вопросов клиента, отмечает заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Оплати™ – часть ЭкоСистемы Белинвестбанка. С каждым днем функционал сервиса расширяется и постепенно интегрируется с контрольно-кассовыми системами магазинов, кафе, салонов связи, АЗС. Одна из возможностей сервиса – покупка и проверка билетов на общественный транспорт в электронном виде. Количество городов, подключенных к системе, постоянно увеличивается, как и количество проданных билетов. В среднем прирост составляет около 800-1000 билетов в неделю. Популярность у пользователей – это самое лучшее подтверждение удобства и безопасности системы».

Кроме покупки билетов мобильный платежный сервис позволяет проводить оплаты через ЕРИП и рассчитываться за покупки в магазинах. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации каждый пользователь приложения может приобрести, а затем и онлайн подарить подарочный сертификат для родных и близких, осуществить мгновенный перевод денежных средств любому из своего списка контактов, создать групповой кошелек для сбора средств и, конечно, что на сегодняшний день немаловажно, – общаться, как в обычном мессенджере. Также Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут автоматически занесены в вашу адресную книгу.

Расширяются возможности сервиса и в рамках проекта «Оплати. Транспорт». Сегодня он доступен уже в 12 городах страны, в том числе жителям всех областных центров. Не так давно была внедрена система проверки электронных билетов «Оплати. Контролер». Она не предусматривает сложных схем. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код проверяющего, и на его смартфоне отображается купленный билет. В случае, если телефон пассажира разрядился, кондуктор или контролёр вносит четыре последние цифры номера телефона владельца и получает информацию о том, на каком маршруте был приобретён билет и когда.

В самое ближайшее время «Оплати. Транспорт» появится еще в нескольких десятках автопарков страны. Об этом сообщил Олег Кондратенко, член Совета по развитию цифровой экономики директор компании LWO – разработчик сервиса. «Те сегменты, которые раньше производили оплату за наличный расчет, переходят в безналичный. Это удобнее и выгоднее как для пассажиров и транспортников, так и в целом для страны. Простой пример: продажа 10 % билетов в электронном виде с помощью Оплати™ на городском транспорте в Минске принесли бы Минсктрансу экономию около 450 тысяч рублей в год, – отметил Олег Кондратенко. – Вскоре рассчитаться за проезд по QR-коду можно будет в Новополоцке. Затем вектор будет взят на Минскую область. В столичном регионе опыт Борисова – первого города, который предоставил возможность пассажирам покупать smart-билеты, – изучили, посмотрели, оценили. И сейчас готовы внедрить систему автопарки Молодечно, Слуцка, Жодино и Солигорска».