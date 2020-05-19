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Попали в реанимацию двое школьников из Чашников, отметивших День Победы

алкоголизм, пьянство
Алкоголизм разрушает жизнь. Фото Евгения Москвина
Общество
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Совместное проведение досуга для подростков из райцентра завершилось серьёзными неприятностями. Двое были доставлены в реанимационное отделение Новолукомльской ЦРБ. Диагноз: алкогольная интоксикация.

Как рассказали в инспекции по делам несовершеннолетних Чашникского РОВД, события произошли в райцентре 9 мая. Коллективное распитие алкоголя для двоих закончилось госпитализацией. Парни были доставлены в тяжёлом состоянии. Спасти их удалось благодаря работе медиков и неравнодушным гражданам. Известно, что во время инцидента с ними были ещё и девушки. Однако когда одному из молодых людей стало плохо, то его бросили на лестничной клетке многоквартирного дома. В милицию позвонили граждане, проживающие в многоэтажке. Сотрудники, прибывшие на место, вызвали скорую помощь. Второго парня обнаружили на улице в сопровождении девушки. Ему также понадобилась медицинская помощь. По данному факту сейчас проводится проверка, сообщает «Чырвоны прамень»

Ребята попали в поле зрения сотрудников ИДН впервые. В школах, где они учатся, не раз выступали инспектора, которые рассказывали о вреде алкоголя и наказании. Почему они так себя повели, пояснить не смогли.

Стоит отметить, что ребятам, которым исполнилось уже 16 лет, придётся отвечать самим за свои поступки. Им грозит административная ответственность по статье 17.3 КоАП, то есть штраф до 8 базовых величин.

А вот за участников данного происшествия, не достигших указанного возраста, понесут наказание родители. За ненадлежащее воспитание им грозит штраф до 10 базовых величин.

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