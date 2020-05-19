Когда в Витебске потеплеет?

19 мая в Витебской области облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем временами дожди. Ветер западный, юго-­западный, 4–9, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–6, местами заморозки до минус 2, днем плюс 11–16 градусов (в Витебске ночью плюс 1–3, днем плюс 12–14 градусов).

20 мая облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Ветер северо­-западный, 5–10, порывы до 14, днем до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–6, днем плюс 8–13 градусов, сообщают «Витьбичи».

21 мая кратковременные дожди. Ветер северо­-западный, 5–10, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–5, местами заморозки до минус 3, днем плюс 7–12 градусов.