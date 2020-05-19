Троих жителей Глубокского района с COVID-19 перевели в областную больницу

До недавнего времени Витебская область удерживала второе место после Минска по количеству выявленных случаев коронавируса, однако уже больше месяца Минздрав не публикует статистику по регионам.

Стало известно, что трое жителей Глублокского района с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19 были направлены на лечение в Витебскую областную больницу, еще 14 человек продолжают лечение в стационарах района.

Таким образом, в настоящее время лечение в больницах продолжают 17 жителей региона, говорится в сообщении, размещенном на сайте издания «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на данные оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Глубокского района.

Всего с начала эпидемии в регионе было выявлено 123 случая заражения коронавирусом. Вылечились 41 человек, в том числе два человека, у которых была обнаружена пневмония с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На самоизоляции находятся 89 человек, которые отнесены к контактам первого уровня. О летальных случаях пациентов с COVID-19 не сообщается.