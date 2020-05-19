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Саммит ЕАЭС проходит под председательством Президента Беларуси

Фото: БелТА
Власть
Опубликовано

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БелТА.

С белорусской стороны в заседании также принимают участие вице-премьер Игорь Петришенко, руководство министерств антимонопольного регулирования и торговли, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, финансов, экономики, энергетики. Кроме того, участие в саммите примет посол Беларуси в России Владимир Семашко, который находится в студии посольства.

В повестке 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Предполагается, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Члены Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства ЕАЭС.

В повестке также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.

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