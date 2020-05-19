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В Докшицком районе ищут пропавшего подростка

Розыск
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Вечером 18 мая 15-летний житель Докшицкого района Романов Януш Васильевич ушел из дома в агрогородке Крулевщина и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло русые с зачесанной направо челкой, глаза карие, нос прямой.

Был одет: серая шапка, серая летняя байка с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки. При себе имел рюкзак с вещами.

Ранее неоднократно уходил из дома, сообщается на сайте МВД.

Если вам известно местонахождение парня на фото , просьба сообщить в Докшицкий РОВД по телефонам : 8 (029) 891-21-75, 8 (033) 675-87-36, 102

 

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