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Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей»

Фото Светланы Васильевой 27 апреля 2019 года
Власть
Опубликовано

Суд Железнодорожного района Витебска рассмотрел административное дело в отношении витеблянки Дарьи К., которую обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) 3 мая — «кормление голубей». Девушку признали виновной и наказали штрафом в размере 20 базовых величин (540 рублей).

Как рассказала Дарья, в суде в качестве доказательства ее виновности показали видео, на котором она молча стоит среди других людей. В какой-то момент к девушке подошел парень, чтобы познакомиться, — они перекинулись фразами.

По словам девушки, на нее составили еще один протокол по ст. 23.34 КоАП — за участие в стриме блогера Тихановского 30 апреля возле пирамиды «Марко-Сити». Суд состоится 25 мая, сообщает TUT.by со ссылкой на правозащитников.

На жителей Новополоцка Юлию Шелепень и ее мужа составили протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за то, что 29 апреля участвовали во встрече с блогером Сергеем Тихановским, когда тот приезжал в Новополоцк.

Протокол составили на еще одного участника встречи с блогером и экоакции Артура Синего.

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