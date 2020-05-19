Нефть из США для «Нафтана» прибудет в Литву в начале июня

Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке готовится принять для переработки 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. Состав и свойства американского сырья белорусские специалисты предварительно изучили в лаборатории.

Нефть прибудет в порт Клайпеды до 5 июня. Спустя 10 дней сырье поступит на НПЗ «Нафтан». Нефть будет переработана за 4 дня.

Эксперты говорят, что сорт Bakken по своим качествам схож с маркой WTI, которая считается эталонной. Ее нужно смешать с российской нефтью марки Urals.