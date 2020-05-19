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В Глубокском районе были зарегистрированы 123 случая COVID-19

Глубокое. Фото: vedj.by
Коронавирус
Опубликовано

По состоянию на 18 мая в Глубокском районе зарегистрировано 123 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на районный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

41 пациент излечился с коронавирусом, включая двух человек с диагнозом пневмония. 17 пациентов с пневмонией и подтвержденным COVID-19 продолжают лечение в стационаре (трое из них направлены в областную больницу).

89 человек считаются контактами первого уровня и находятся в самоизоляции.

По официальным данным на 18 мая в стране зарегистрировано 30 572 случая коронавирусной инфекции, умер 171 человек.

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