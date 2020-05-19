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В Витебске судят «черного мага», которая 6 лет дорого «продавала надежды»

«Черный маг». Фото: Следственный комитет
Беларусь
Опубликовано

В Витебске 18 мая начался суд по делу 26-летней жительницы Гомеля Кристины Андреевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Девушка выдавала себя в соцсетях за «черного мага», ее жертвами стали люди из самых разных городов Беларуси. Процесс проходит в Витебске — так как в этом регионе очень много пострадавших. Среди них — мужчина, который перевел «магу» более 18 тысяч рублей.

В Витебске судят «черного мага», которая 6 лет дорого «продавала надежды»
«Черный маг». Фото: Следственный комитет

Свою деятельность жительница Гомеля Кристина Андреева начала еще в 2013 году. Она давала в соцсетях объявления о том, что оказывает услуги по «всем видам черной магии», при этом «дает на них гарантию». Девушка представлялась Анной Николаевной Карабиной, связаться с ней можно было в мессенджерах и по телефону. В объявлении указывалось, что с «идиотами» она не работает, многим отказывает, причин не называет, пишет TUT.by.

Клиенты звонили из самых разных городов всех областей Беларуси. Всем им «маг» обещала «дистанционно наладить личную жизнь и оказать помощь в решении иных личных проблем». И запрашивала определенную сумму.

Всего в уголовном деле — 95 эпизодов, прокурор читала материалы обвинения более 3 часов. Общую сумму ущерба гособвинение не озвучило.

Чаще всего люди переводили белорусские рубли, но были и те, кто рассчитывался в долларах или евро. Суммы были разные: 200, 300, 700, 1000, 1300, 1900, 2800, 6800 рублей… Практически все отправляли их не сразу, а частями.

Значительную сумму гомельский «маг» получила от 39-летнего жителя Витебска. С 2015 по 2019 годы он перечислил ей более 18 тысяч рублей. Переводы мужчина отправлял более 30 раз. Самая маленькая сумма — 40 рублей, самая крупная — 1010 рублей.

Кроме того, мужчина отправлял «магу» и подарки: постельное белье, шторы, подушки. Различные вещи высылали ей и многие другие клиенты. Так, житель Марьиной Горки кроме 6780 рублей переслал еще туалетную воду, плед, халат, домашние тапочки, шкатулку.

Среди презентов были также ювелирные изделия (золотые цепочки, кольца, в том числе обручальные), постельное белье, полотенца, продукты (конфеты, копченая колбаса, рыба, фрукты), коньяк.

В октябре 2019 года один из клиентов, который, по сообщению СК, потерял 41 тысячу рублей, понял, что его обманули — улучшений в его жизни от воздействия «черной магии» не наступило — и обратился в милицию. Там сразу же решили, что это не одна жертва, и начали искать других.

Свою вину Кристина Андреева признала частично.

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