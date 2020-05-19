Как жители Полоцкого района поддерживают медиков в борьбе с COVID-19

Жители Полоцкого района массово выражают благодарность и оказывают поддержку медицинским работникам, принимающим на себя основной удар в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Низкий поклон вам, герои XXI века! В это нелегкое время вы восхищаете своей самоотдачей и дарите надежду на светлое, здоровое будущее», – такие слова адресовали работникам Полоцкой центральной городской больницы педагоги районного центра детей и молодежи.

По инициативе председателя профсоюзной организации Елены Богданович они пошили маски, закупили дезсредства, испекли пирог и создали трогательный видеофильм, где всем коллективом спели песню «Люди в белых халатах», проиллюстрированную кадрами из фотохроники о буднях медиков региона со времен Великой Отечественной войны до наших дней.

Собрав подарки, педагоги центра отвезли их в городскую больницу №1, в которой сегодня лечат больных с пневмониями.

С призывом оказать посильную помощь учреждениям здравоохранения региона месяц назад выступило Полоцкое районное объединение профсоюзов. С тех пор к марафону добрых дел подключились тысячи жителей Полотчины. Еженедельно, как рассказала председатель профкома Полоцкой ЦГБ Светлана Брауфер, в больницу приезжает благотворительный десант с подарками. Привозят продукты питания, питьевую воду, комбинезоны, маски, средства бытовой химии и гигиены, пишут «Витебские вести».

Маски и дезсредства передаются также пациентам больниц и социальным работникам, которые доставляют лекарства и продукты одиноким, пожилым людям.

– Акция стремительно набирает обороты, к ней присоединяется все больше участников. Кроме финансовой помощи предприятий и организаций, граждане активно перечисляют личные добровольные пожертвования. Хорошо, что есть столько неравнодушных людей, которые с большим желанием отзываются на наш призыв, сами проявляют инициативу. Медики – настоящие герои современности, и мы искренне благодарны им за самоотверженный труд, силу духа, милосердие, патриотизм, – подчеркнула председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов Ольга Захаренко.