В Беларуси открыт сезон охоты на косулю

С середины мая по 31 декабря в Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста.

Как уточнил ведущий инженер по охотничьему хозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович, до 30 сентября разрешается охота в течение суток индивидуальными способами – ружейным из засады и с подхода, а с 1 октября – загонным методом с использованием охотничьих собак. Разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, пишут «Витебские вести».

К слову, на территории Витебской области обитают 19 200 косуль. Ежегодно охотники добывают примерно 2600 особей.