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Прокуратура потребовала ограничить доступ к аварийным зданиям Толочинского района

Власть
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Прокуратура Толочинского района во время проверки выявила факты отсутствия контроля со стороны собственников за соблюдением техники безопасности на неиспользуемых объектах, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области, пишет БелТА.

В плохом состоянии находилось неиспользуемое здание базовой школы в деревне Анелино: разрушенные стены и потолочные перекрытия, отсутствие входных дверей и окон, мусор внутри. Аналогичная картина наблюдалась в здании школы в агрогородке Горщевщина, где после сноса одного из помещений строительный мусор не вывозили.

«Без улучшений осталась ситуация с недостроенной газовой котельной в Горщевщине. Этот объект давно включен в перечень потенциально опасных, но никем не охранялся, а принятые меры по ограничению доступа туда посторонних оказались малоэффективными. Хотя прокуратура района в 2018 году обращала внимание местных властей на его аварийное состояние. На сегодня здание пришло в критическое состояние. Ответственный за безопасность на объекте Оболецкий сельисполком действенных мер не принял», — отметили в прокуратуре.

Нарекания вызвал и слабый контроль собственников за содержанием неиспользуемых зданий и бывшего центрального хоздвора колхоза «Родина» в деревне Анелино.

По результатам проверки прокуратура Толочинского района внесла в райисполком представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, дополнительно обследовать другие потенциально опасные объекты и привлечь виновных к ответственности. Прокуратура будет контролировать выполнение акта надзора.

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