Николай Лукашенко побывал на ферме под Витебском — фото

Напомним, что в пятницу 15 мая Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебский район, где посетил сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко».

Портал UDF.BYобратил внимание на некоторые моменты в сюжетах государственных телеканалов, которые не вошли в сообщения его пресс-службы.

Журналисты портала отметили, что со всеми высокопоставленными чиновниками Лукашенко поздоровался за руку, хотя Витебщина в значительной степени подвержена распространению COVID-19.

Совещание провели в сельском клубе

Лукашенко решил много не ездить по региону. Местных чиновников собрали на совещание прямо в сельском клубе. На совещании случилось несколько интересных моментов.

По левую руку от Лукашенко сразу за руководителем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым сел недавно назначенный заместитель главы Администрации президента по экономике Валерий Бельский. И лишь после него разместился губернатор Витебщины Николай Шерстнев. Из этого журналисты сделали предположение, что Бельского выдвигают на первые роли.

Сам руководитель страны отметился тем, что в игривом тоне обратился к присутствующим на совещании женщинам: «И не дай бог, дорогие мужики и две девчонки, которые сидят за этим столом. Не дай бог вы не выполните те обещания, которые вы давали мне в прошлом году».

Одной их этих «девчонок» была опытная директор сельхозпредприятия «Рудаково» ОАО «Молоко» Надежда Бухалович.

Министр признался в проблемах в торговле с Китаем

Ставший недавно министром сельского хозяйство Иван Крупко на вопрос Лукашенко не стал скрывать правду: «Из-за пандемии не работали на китайский рынок. Но сейчас ведем переговоры. Немного есть понижение по сухому молоку. Китай пока выставляет цену, особенно по сухому, ниже того рынка, который мы можем еще продать. Поэтому ведем переговоры».

Признание министра лишь подкрепляет опасения относительно возможного падения экономических показателей, причем ситуацию не исправит китайский рынок, который несколько месяцев был закрыт для белорусских поставок сельхозпродукции.

На совещании Лукашенко дал свою оценку состояния сельского хозяйства региона.

«Совсем другая Беларусь – вся зеленая. Поля, в основном, есть еще. Летишь – оно видно, где хозяйство послабее, дисциплина там похуже. А вообще, вся зеленая. Честно говоря, я не ожидал, что в Витебской области. Но надо понимать, что Оршанский район, Витебский район – это не худшие районы», – отметил президент.

В «Рудаково» прибыли также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и его младший сын Николай, который живо интересуется делами отца.