152 ДТП произошло за минувшую неделю в Витебской области

За минувшую неделю на территории Витебской области произошло 152 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Аварий с пострадавшими за истекший период не зарегистрировано. Сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

53 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 118 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения. 187 человек не использовали ремни безопасности, а 43 ребёнка находились во время поездки вне детских удерживающих устройств, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение Правил дорожного движения может угрожать безопасности не только водителя, но и всех участников дорожного движения. Будьте внимательны и благоразумны!