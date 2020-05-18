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Ректор Витебского медуниверситета: в Беларуси в борьбе с COVID-19 очень оперативно проводят необходимую рекогносцировку

Анатолий Щастный. Фото: psu.by
Здоровье
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В Беларуси на разных этапах борьбы с COVID-19 очень оперативно проводят необходимую рекогносцировку. Такое мнение высказал ректор Витебского медицинского университета, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный, передает БелТА.

Собеседник отметил важность того, что борьба с коронавирусом в Беларуси объединила здравоохранение, промышленность, бизнес, правоохранительную систему.

«Очень важно, насколько здравоохранение и не только готово к таким испытаниям, форс-мажорным обстоятельствам, как коронавирус. Мне кажется, мы очень быстро провели необходимую рекогносцировку», — считает сенатор.

В качестве примера он привел работу витебского областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции. «По всем направлениям работаем очень слаженно. От постановки вопроса до его решения проходит минимальное количество времени», — отметил Анатолий Щастный. Парламентарий обратил внимание, что штаб работает в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения, это позволяет его руководству постоянно держать ситуацию в регионе на контроле. Например, очень быстро удалось снять вопрос с нехваткой средств индивидуальной защиты. Сейчас их достаточно в стационарах, в поликлиниках, у службы скорой помощи.

Не остается в стороне и Витебский медуниверситет. «Клинические кафедры в больницах быстро перепрофилировали свое направление, их сотрудники тоже работают как врачи, помогают лечить пневмонии. Преподаватели находятся на передовой. Профессора участвуют в обходах, консультируют больных. Совместно с управлением здравоохранения вуз создал мобильные бригады, которые выезжают в районы. Плюс мы закрепили сотрудников университета за определенными отделениями и больницами города», — рассказал ректор.

Он особо подчеркнул, что студенты вуза еще до указа о надбавках медикам живо откликнулись на призыв помочь старшим коллегам. «Это меня больше всего радует, внушает уверенность в завтрашнем дне не только медицины, но и страны», — признался собеседник. Сейчас в различных отделениях работает более 300 человек в качестве медсестер и медбратьев. По словам Анатолия Щастного, желающих было больше, но вакансий на всех не хватило.

Общими усилиями ситуация в Витебской области нормализуется, идет значимое и устойчивое снижение пневмоний. Уже идет речь о том, чтобы учреждения здравоохранения, поменявшие на время эпидемии профиль, возвращались к прежнему режиму работы. Анатолий Щастный обратил внимание, что люди с пониманием относятся к тем мерам, которые принимаются для борьбы с COVID-19 в Беларуси, стремятся обезопасить себя, выполняя рекомендации медиков.

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