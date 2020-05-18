Политолог: «Система деградирует. И это всех достало»

Известный политический обозреватель Александр Класковский поделился оценкой начала президентской кампании.

— Для непосвященного человека 55 заявок на регистрацию инициативной группы может показаться разгулом демократии. Но если разобраться, то никакого феномена здесь нет, — пояснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Александр Класковский.

Около половины заявок приходится на людей Николая Статкевича, который давно озвучивал свою стратегию — зарегистрировать как можно большие групп по выдвижению кандидатов протеста, чтобы использовать кампанию для митингов и разогрева масс. Ведь кредо Статкевича — уличные протесты.

— Но поскольку это не было секретом и для властей, там решили не мудрствовать лукаво и стали зарубать эти группы, — говорит Александр Класковский.

Собеседник предполагает, что в итоге власти могут не пропустить никого из сторонников Статкевича, чтобы не давать ему легальные возможности для протестов.

Также от дальнейшего участия в кампании, скорее всего, будут отсечены экзотические выдвиженцы, традиционно использующие выборы для напоминания о себе.

Из серьезных фигур, безусловно, привлекают внимание Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Политический обозреватель отмечает, что их появление среди претендентов на высший пост вызвало у политизированной публики чувство легкой эйфории. Сам он относится к этому явлению скептически:

— Надежды на то, что в электоральной борьбе какая-то свежая фигура сможет победить Александра Лукашенко, победить его режим, систему, — это наивные иллюзии. В системе власти все схвачено, голоса считают свои люди. Ни Бабарико, ни Цепкало не провозглашают тактики давления на власть через улицу. А практика подсказывает, что режимы, подобные нашему, сместить одним лишь электоральным путем невзможно.

О чем говорит выдвижение экс-банкира и блогера

С другой стороны, эйфория и количество участников инициативных групп — более 10000 у того же Бабарико, говорят о настроениях в обществе, убежден Александр Класковский:

— Это симптомы того, что нынешний официальный лидер за почти 26 лет правления большинству белорусов, мягко говоря, приелся.

И дело не в грубых манерах Лукашенко и его стремлении контролировать все сферы жизни. Пока он обеспечивал определенный и стабильный уровень благосостояния, большинство белорусов все устраивало, а многим грубость первого лица даже импонировала.

Сейчас все больше очевидно, что Беларусь заступорилась в своем развитии, регионы вообще деградируют. Да и система в целом из стагнации переходит в стадию деградации. И это всех достало: и продвинутую часть общества, и простых работяг.

Серьезным сигналом для властей должна стать и активность блогера Сергея Тихановского, считает собеседник «Салідарнасці». Если оставить за скобками версии о том, кто за ним стоит, нужно обратить внимание на то, как его поддержали простые белорусы — люди из регионов, которых просто достала жизнь при Лукашенко.

О бессилии традиционной оппозиции

Нынешняя кампания показала, что традиционные оппозиционные силы окончательно провисли. Эпидемия коронавируса в каком-то смысле стала спасением для них, позволив списать на непредвиденные обстоятельства свое неучастие в дальнейшей кампании после провала праймериз:

— У них нет никакой программы. Они создали минимальные группы якобы для работы в массах. Но заранее очевидно, что это не поможет им добиться мобилизации на борьбу с режимом.

В то же время, для полноценного и эффективного байкота у оппозиционых сил также нет ресурсов и предпосылок в виде соотвествующего настроения масс.

Кого определят в спарринг-партнеры Лукашенко

По мнению Александра Класковского, властные политтехнологи наверняка уже разработали рабочий сценарий для этой кампании. И вряд ли в бюллетенях мы увидим только лишь фамилию Лукашенко.

Открытым остается вопрос, кто составит ему формальную конкуренцию для демонстрации иллюзорной видимости альтернативы. Инициативным группам, насчитывающим менее двух-трех тысяч человек будет очень сложно собрать нужное количество подписей:

— 555 человек у Цепкало — это вообще несерьезно. Если он только каких-то высоких технологий на грани фантастики не применит.

В спарринг-партнеры Лукашенко могут попасть Олег Гайдукевич и кто-нибудь из представителей умеренной, небаррикадной оппозиции. Например, Андрей Дмитриев. Такой сценарий напомнит нам о выборах 2015-го, в которых участвовала Татьяна Короткевич от «Говори правду».

С одной стороны, этот вариант практически гарантирует игнор выборов со стороны традиционной оппозиции. С другой, в столь непростое время власти могут не зарегистрировать и такого кандидата:

— Дмитриев достаточно опытный политик. Он может оттянуть на себя часть голосов.

Александр Класковский напомнил о событиях 2015-го: по данным опроса Независимый институт социально-экономических и политических исследований Татьяна Короткевич набрала на выборах 22,3%.

Вариант 2010-го с регистрацией десятка политических карликов также маловероятен из-за общей складывающейся ситуации:

— Коронавирус, призрак глубокого экономического кризиса, сложные отношения с Россией — все это не способствует тому, чтобы Лукашенко выбирал слишком сложные и замысловатые сценарии. Скорее всего, он остановится на варианте без особых изысков.