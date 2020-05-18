Лукашенко подписал закон об амнистии: будут освобождены от наказания около 5,4 тысячи человек

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу полностью освободят от наказания около 5,4 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба президента Белраруси.

Сообщается, что глава государства подписал принятый парламентом закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которым определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых.