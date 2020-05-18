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Работающие вахтовым методом в соцучреждениях получат доплаты — Минтруда

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Все работники социальных учреждений, которые в текущей эпидситуации трудятся вахтовым методом, получат доплаты к заработной плате. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает БелТА.

Сегодня Президентом Беларуси подписан указ «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги». Чтобы в сложившейся эпидемиологической ситуации поддержать и материально поощрить тех людей, которые трудятся вахтовым методом в стационарных госучреждениях социального обслуживания, отделениях круглосуточного пребывания территориальных центров соцобслуживания населения.

«В нашей стране пожилые люди и люди с инвалидностью, которым требуется круглосуточный уход, поселяются в стационарные учреждения социального обслуживания. В республике 89 домов-интернатов, включая 8 малой вместимости, а также 64 отделения круглосуточного пребывания при территориальных центрах социального обслуживания населения. В них проживают 21,5 тыс. человек, которых обслуживают 14 тыс. работников. В условиях эпидемиологической ситуации в апреле принято решение о поэтапном переходе на вахтовый метод работы, который призван уменьшить риск распространения инфекций в местах с массовым пребыванием людей», — пояснил Александр Румак.

Он уточнил, что вахтовый метод предполагает работу в течении 14 дней, не покидая стен учреждения. Работники постоянно находятся с проживающими в стационарном учреждении, оказывают им необходимую помощь.

Работающим в таких организациях врачам-специалистам полагается надбавка в сумме от Br500 до Br1,5 тыс. в зависимости от эпидемиологической ситуации в учреждении. Медицинским работникам со средним специальным медобразованием — от Br400 до Br1,3 тыс, иным работникам — от Br250 до Br900. «То есть людям, которые работали в апреле, будет проведен перерасчет. И они получат зарплату за май с доплатой за работу в условиях вахтового метода», — сказал Александр Румак.

Кроме того, работникам социального обслуживания при работе вахтовым методом в организациях предоставляются помещения для проживания и выплачивается компенсация (Br9 за каждый день работы в таком режиме) в соответствии с законодательством. При заступлении новой вахты обязательно проводится тестирование, чтобы выявить лиц, которые могут быть инфицированы.

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Александр Румак
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