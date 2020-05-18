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Двое оршанцев с помощью экипажа поезда пытались похитить 140 литров солярки

Криминал
Опубликовано

9 мая в районе 6 часов утра семь канистр с дизельным топливом общим объемом 140 литров были сброшены со сборного поезда Орша — Лепель вблизи железнодорожного переезда, расположенного на территории остановочного пункта «Криничино».

Сотрудниками Оршанского ОВДТ и военизированной охраны станции «Орша» было установлено, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с машинистом тепловоза и его помощником. Все соучастники привлечены к административной ответственности по статье 10.5 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хищение). Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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