Двое оршанцев с помощью экипажа поезда пытались похитить 140 литров солярки

9 мая в районе 6 часов утра семь канистр с дизельным топливом общим объемом 140 литров были сброшены со сборного поезда Орша — Лепель вблизи железнодорожного переезда, расположенного на территории остановочного пункта «Криничино».

Сотрудниками Оршанского ОВДТ и военизированной охраны станции «Орша» было установлено, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с машинистом тепловоза и его помощником. Все соучастники привлечены к административной ответственности по статье 10.5 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хищение). Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.