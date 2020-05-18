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За смерть сотрудника от COVID-19 его семья получит 5000 рублей. «Нафтан» застраховал всех своих работников

Александр Демидов
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан». Фото: «Витебская весна»
Коронавирус
Опубликовано

Со 2 мая 2020 года ОАО «Нафтан» заключило договор страхования с ЗАСО «Белнефтестрах» по  Новополоцку по программе «СТОП-­ВИРУС COVID‑19», сообщает «Вестник Нафтана».

За счет договора страхования все работники предприятия получат компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью по следующим заболеваниям:

– коронавирусная инфекция (за исключением COVID‑19);

– коронавирус COVID‑19;

– а также причинение вреда жизни и здоровью застрахованного лица в результате:

  • острого заболевания или обострения хронического заболевания, развившегося в период инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе коронавирусом COVID‑19;
  • постоянной утраты трудоспособности (инвалидность) либо смерти застрахованного лица, находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем, наступившем в период действия договора страхования, и произошедших в течение одного года после наступления события, признанного страховым случаем.

Выплата производится в следующих случаях: если случайное заражение коронавирусной инфекцией повлекло за собой временное расстройство здоровья (лечение дома или в больнице), постоянную утрату трудоспособности (инвалидность) либо смерть.

За смерть сотрудника от COVID-19 его семья получит 5000 рублей. «Нафтан» застраховал всех своих работников
Фото «Вестник Нафтана»

На сайте также опубликован порядок обращения за выплатами.

Если заболевание имело тяжелые последствия, и в результате перенесенной коронавирусной инфекции была установлена группа инвалидности или наступила смерть, необходимо будет также предоставить заключение МРЭК (о присвоении инвалидности) или свидетельство о смерти, сообщается на сайте «Нафтана». В случае летального исхода также предоставляется документ, подтверждающий наследственные права обратившегося.

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В сообщении говорится, что случаи заражения коронавирусом на предприятии есть, и предприятие делает всё, чтобы избежать распространения инфекции.

Руководство призывает не поддаваться панике.

«Врачи делают всё возможное и успешно справляются со своей работой (об этом говорит большой процент выздоровевших). А страхование поддержит заводчан компенсационными выплатами. Это поможет спокойно восстановить здоровье и не испытать при этом материальных трудностей», — говорится в сообщении.

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