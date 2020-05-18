Загоревшийся автомобиль сжег дом в Городокском районе. Спасены сарай и баня

Вчера, 17 мая произошло самопроизвольное возгорание автомобиля «Опель Астра» по улице Центральной в деревне Пальминка Городокского района. Огонь перекинулся на рядом стоящий дом. В результате пожара огнем уничтожены автомобиль и крыша дома. Дом признан непригодным для проживания. Вчера в 10-19 на пульт центра оперативного управления Городокского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре.

По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение кровли дома и автомобиля. В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие. Уничтожен автомобиль «Опель Астра», 1992 года выпуска.

В результате работы подразделений МЧС спасены два строения (сарай и баня). Дом для дальнейшего проживания не пригоден, хозяин дома будет проживать в данном населенном пункте в собственной квартире, сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).