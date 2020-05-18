﻿﻿ В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео | vkurier.by

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

Коронавирус
Опубликовано

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес. Это связано с ситуацией с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано в сети, сообщает РИА Новости.

Премьер Вильмес приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе для обсуждения с руководством учреждения вопросов, связанных с распространением коронавирусна. Однако главу правительства не ждал радушный прием. Медицинский персонал выстроился по обе стороны дороги, спиной к кортежу Вильмес. Так медики выразили свое отношение к руководству страны. В молчаливой акции протеста приняли участие около 120 людей в белых халатах.

В профсоюзе объяснили, что медики недовольны тем, что им приходится работать сверхурочно. Они сетуют на недостаточную финансовую поддержку со стороны государства.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — заявила одна из участниц.

Вильмес заявила на встрече, что настроена на диалог с медперсоналом для решения существующих проблем.

«Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась», — сказала чиновник.

В Бельгии общее число зараженных составляет более 55 тыс человек, уже умерли 9052 пациента.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

За смерть сотрудника от COVID-19 его семья получит 5000 рублей. «Нафтан» застраховал всех своих работников

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19

Беларусь переходит к новой модели валютного режима. Изменятся законы о валютном регулировании и контроле

Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Александр Демидов
За смерть сотрудника от COVID-19 его семья получит 5000 рублей. «Нафтан» застраховал всех своих работников
Со 2 мая 2020 года ОАО «Нафтан» заключило договор страхования
0318
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19
В Беларуси на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека
0689
В Беларуси лечение плазмой получили более 100 больных COVID-19
В Беларуси более 100 человек, зараженных COVID-19
0222
Около 30 медработников в Новополоцке заразились коронавирусом
Главврач Новополоцкой центральной городской больницы
0374
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)