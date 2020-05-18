В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес. Это связано с ситуацией с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано в сети, сообщает РИА Новости.

Премьер Вильмес приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе для обсуждения с руководством учреждения вопросов, связанных с распространением коронавирусна. Однако главу правительства не ждал радушный прием. Медицинский персонал выстроился по обе стороны дороги, спиной к кортежу Вильмес. Так медики выразили свое отношение к руководству страны. В молчаливой акции протеста приняли участие около 120 людей в белых халатах.

В профсоюзе объяснили, что медики недовольны тем, что им приходится работать сверхурочно. Они сетуют на недостаточную финансовую поддержку со стороны государства.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — заявила одна из участниц.

Вильмес заявила на встрече, что настроена на диалог с медперсоналом для решения существующих проблем.

«Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась», — сказала чиновник.

В Бельгии общее число зараженных составляет более 55 тыс человек, уже умерли 9052 пациента.