﻿﻿ Министр образования Карпенко посетил Полоцк, где рассказал как будет проходить вручение аттестатов | vkurier.by

Министр образования Карпенко посетил Полоцк, где рассказал как будет проходить вручение аттестатов

Игорь Карпенко, министр образования
Беларусь
Опубликовано

Министр образования Игорь Карпенко сегодня во время посещения средней школы №16 города Полоцка заявил, что считает важным вручить аттестаты выпускникам в торжественной обстановке, сообщает БелТА.

«Несмотря на то, что каждая школа в индивидуальном порядке выбирает формат проведения выпускных, в любом случае аттестаты выпускникам необходимо вручить в торжественной обстановке», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, школы должны принять такое решение совместно с родителями.

«Мы не хотим никому навязывать, что и как делать. Кто-то примет решение провести торжественную линейку на улице, кто-то — в актовом зале или доме культуры. Пусть школы здесь определяются сами. Думаю, что это будет правильным», — отметил министр.

Карпенко не знает как в школах будут выставлять оценки за год — учителя сами решат

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

За смерть сотрудника от COVID-19 его семья получит 5000 рублей. «Нафтан» застраховал всех своих работников

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19

Беларусь переходит к новой модели валютного режима. Изменятся законы о валютном регулировании и контроле

Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

Витебская область Игорь Карпенко Новости Полоцк Полоцк
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19
В Беларуси на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека
0689
Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать
Министр иностранных дел Владимир Макей высказался о
0217
Беларусь пытается привлечь 3 млрд долларов займов — Минфин
Беларусь пытается привлечь от международных финансовых
1437
Бабарико владеет огромным домом под Минском. Вот как живет кандидат
Решивший участвовать в президентской гонке экс-глава
51.1k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)