Министр образования Карпенко посетил Полоцк, где рассказал как будет проходить вручение аттестатов

Министр образования Игорь Карпенко сегодня во время посещения средней школы №16 города Полоцка заявил, что считает важным вручить аттестаты выпускникам в торжественной обстановке, сообщает БелТА.

«Несмотря на то, что каждая школа в индивидуальном порядке выбирает формат проведения выпускных, в любом случае аттестаты выпускникам необходимо вручить в торжественной обстановке», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, школы должны принять такое решение совместно с родителями.