Министр образования Карпенко посетил Полоцк, где рассказал как будет проходить вручение аттестатов

Министр образования Игорь Карпенко сегодня во время посещения средней школы №16 города Полоцка заявил, что считает важным вручить аттестаты выпускникам в торжественной обстановке, сообщает БелТА.
«Несмотря на то, что каждая школа в индивидуальном порядке выбирает формат проведения выпускных, в любом случае аттестаты выпускникам необходимо вручить в торжественной обстановке», — сказал Игорь Карпенко.
По его словам, школы должны принять такое решение совместно с родителями.
«Мы не хотим никому навязывать, что и как делать. Кто-то примет решение провести торжественную линейку на улице, кто-то — в актовом зале или доме культуры. Пусть школы здесь определяются сами. Думаю, что это будет правильным», — отметил министр.
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