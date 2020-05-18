Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

Как Витебская область справляется с доведенным планом жилищного строительства? Какие квартиры, собственные или арендные, выбирают будущие новоселы и какие новшества будут применяться при возведении жилья? На эти и другие вопросы отвечает первый заместитель генерального директора УКС Витебского облисполкома Артур Строд.

– Витебск разрастается жилыми кварталами, а какова ситуация в других регионах области? В целом стали строить больше или нет?

– Правильнее будет говорить о количестве вводимых квадратных метров жилья. Обратимся к цифрам. В 2019-м Витебской области было доведено задание построить 325 тыс. кв. м, сдано в эксплуатацию более 326 тыс. План нынешнего года – 335 тыс.кв. м, для его выполнения будет приложено максимум усилий, и судя по темпам, он будет выполнен.

– Из чего складывается план?

– Из потребностей нуждающихся в улучшении жилищных условий, коммерческого спроса, ситуации на рынке недвижимости и других факторов. Лет десять назад очередь была длиннее и объемы строительства были больше. Хочу пояснить: управления по капитальному строительству являются единым государственным заказчиком строительства жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Главная задача УКСа и его 17 дочерних предприятий в районах – обеспечить своевременную разработку проектно-сметной документации, выбор подрядной организации и как можно быстрее приступить к строительству, чтобы в указанный срок сдать жилые дома.

Если рассматривать категории новоселов, то большинство – нуждающиеся и использующие господдержку. В прошлом году порядка 125 тыс. кв. м выделено таким семьям, или 119,7% к доведенному заданию, многодетным – 79,8 тыс. кв. м, социального пользования – 6,96 тыс., коммерческого использования – 12,12 тыс. кв. м. В настоящее время приоритетным является строительство жилья в рамках Указа №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Согласно этому документу в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии. Они предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, а также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Раньше все жилищное строительство преимущественно велось в рамках Указа №13, по нему на Витебщине в текущем году возводится шесть домов (уже частично введены в эксплуатацию два) – в Браславе, Толочине, Витебске, Орше, Витебском районе.

– Интересно, где, если не брать в расчет Витебск, больше всего строится жилья?

– После Витебска идут Орша, Полоцк и Новополоцк. С опережающими темпами возводится жилье в Лепельском, Поставском и Глубокском районах, где в течение года сдавали по два-три дома на 40 – 60 квартир. Проще назвать, где не ведется строительство. Это Россонский, Сенненский, Дубровенский и Шарковщинский районы. Но в последнем на этот год запланирован многоквартирный жилой дом.

– В последние годы появилось арендное жилье. Люди больше хотят арендовать или иметь собственные квартиры?

– За 2019 год введено в эксплуатацию 12,12 тыс. арендных метров.

– Это хорошо, что у людей есть возможность выбора. Но, безусловно, каждый хочет собственное жилье. Кстати, если еще лет пять назад, когда были проблемы с кредитами, в новых домах пустовали по 30 квартир, то сегодня свободных практически нет. Бывает, что дольщик передумал, когда уже дом сдан в эксплуатацию, и расторг договор, но это единичные случаи.

– В свое время возводились арендные жилые дома с использованием безвозмездной технико-экономической помощи Китая. Сотрудничество с КНР будет продолжено?

– Да. Сформирован третий этап строительства жилых домов. Первый был реализован в 2016 – 2017 годах, второй – в 2018 – 2019-м. Недавно КНР подтвердила готовность осуществлять финансирование третьего. В нашей области по данной программе будет возведено пять жилых домов: в Орше на 108 квартир, а в Докшицах, Сенно, Толочине, Новолукомле 40-квартирные. Общая площадь жилья – свыше 17 тыс. кв. м, объем китайских инвестиций – 65,19 млн китайских юаней, или более 9 млн долларов.

Квартиры будут предоставляться нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим право на получение жилых помещений социального пользования.

– Какие новые жилые кварталы появятся в областном центре?

– Один из них – Черемушки – по левую сторону от Билево. По генеральному плану города индивидуальный сектор возле торгового центра «Евроопт» частично идет под снос. Микрорайон Билево выходит на финишную прямую – в скорой перспективе он будет полностью застроен. Второй жилой квартал появится в районе Лучесы – между магазином «Корона» и логистическим центром «Марко». Несколько новых домов возведут на улицах Ленинградской, Труда.

– Конечно, людей прежде всего волнуют квадратные метры, но для облика города значение имеют и архитектурные формы жилых домов.

– Архитекторы стараются создать привлекательный облик кварталов. В новых районах он один, в центре города – другой, с учетом существующего стиля. Но понятно, что каждый дополнительный архитектурный элемент сказывается на стоимости квадратного метра.

– А много ли желающих иметь собственный дом?

– УКС не занимается строительством индивидуального жилья. Хотя в этом направлении начинает работу. Так, управление капитального строительства Оршанского района приступило к возведению долевым способом таунхаусов. В переводе с английского – «дом в городе». Это малоэтажный дом европейского типа, разделенный на несколько квартир с общими боковыми стенами и крышами. У каждой квартиры оборудован отдельный вход, есть собственный зеленый дворик, прилегающий к дому. Фактически таунхаусы можно назвать многоквартирными коттеджами.

– Еще один вопрос о предпочтениях будущих новоселов: большинство хотят квартиру без отделки или чтобы в нее можно было сразу въехать и жить?

– Без отделки обычно строят квартиры за собственные средства. Будущие жильцы хотят создавать интерьеры под свой вкус и кошелек.

– Многодетные семьи, которые получают государственные субсидии, преимущественно выбирают полностью готовую квартиру.

– Арендное жилье, понятно, со 100-процентной отделкой.

– В марте нынешнего года вышло постановление Совета Министров Беларуси о применении в жилищном строительстве деревянных оконных и дверных балконных блоков. Какие еще новшества введены в последнее время?

– Да, Совмин рекомендовал применять деревянные конструкции при возведении, реконструкции, капитальном ремонте жилых домов, в том числе с использованием государственной поддержки.

– Еще одно ноу-хау – устройство лифтов во всех многоквартирных жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более, за исключением одноквартирных и блокированных жилых домов.

– Это создаст более комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, молодым мам, жильцов, имеющих велосипеды, и прочих. К нововведениям в будущем также относится и ограничение всем застройщикам прибыли до 5%.

– Есть ли среди жилых домов долгострои?

– Ни одного. Ранее были единичные случаи, из-за неукомплектованности всех квартир, выхода за нормативный срок. Но он минимальный. Большое внимание уделяется и качеству. На протяжении всего строительства УКС как заказчик осуществляет технический надзор за работами. Мы стараемся, чтобы новоселов на Витебщине было больше и жители области с радостью получали ключи от собственных квартир.