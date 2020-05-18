Виктор Бабарико обгоняет Лукашенко на старте, у него более 10 тыс человек в инициативной группе. Чем ответит Лидия Ермошина?

Несколько дней назад Виктор Бабарико стал пользователем YouTube, Instagram и Телеграм.

А на днях он провел свой первый прямой эфир в Инстаграм. За пару дней видео набрало в YouTube более 10 тыс просмотров.

Сегодня в Инстаграм Бабарико написал, что по состоянию на 18 мая в его инициативной группе насчитывалось около более 10.000 человек.

Для независимого кандидата это настоящий рекорд, ведь больше только у действующего президента — инициативная группа Лукашенко насчитывает всего 11 тысяч человек. На третьем месте еще один сторонник власти депутат Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич, у него около 4.000 сторонников.