﻿﻿ Виктор Бабарико обгоняет Лукашенко на старте, у него более 10 тыс человек в инициативной группе. Чем ответит Лидия Ермошина? | vkurier.by

Виктор Бабарико обгоняет Лукашенко на старте, у него более 10 тыс человек в инициативной группе. Чем ответит Лидия Ермошина?

Виктор Бабарико. Фото: TUT.by
Власть
Опубликовано

Несколько дней назад Виктор Бабарико стал пользователем YouTube, Instagram и Телеграм.

А на днях он провел свой первый прямой эфир в Инстаграм. За пару дней видео набрало в YouTube более 10 тыс просмотров.

Сегодня в Инстаграм Бабарико написал, что по состоянию на 18 мая в его инициативной группе насчитывалось около более 10.000 человек.

Для независимого кандидата это настоящий рекорд, ведь больше только у действующего президента — инициативная группа Лукашенко насчитывает всего 11 тысяч человек. На третьем месте еще один сторонник власти депутат Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич, у него около 4.000 сторонников.

Бабарико владеет огромным домом под Минском. Вот как живет кандидат

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за заморозков в Витебской области и по республике

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

Витебск Витебская область
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать
Министр иностранных дел Владимир Макей высказался о
0117
Майкл Помпео: Сделка по нефти укрепляет суверенитет и независимость Беларуси
Первая партия американской нефти отправится в Беларусь
0264
Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
0640
Бабарико владеет огромным домом под Минском. Вот как живет кандидат
Решивший участвовать в президентской гонке экс-глава
4985
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)