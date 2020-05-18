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Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

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Шесть человек погибли в страшном ДТП в Борисовском районе накануне вечером. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе
Фото: Следственный комитет

Авария случилась около 20.15 на 461-м км трассы М-1 Брест-Минск-граница России. Предварительно установлено, что водитель Renault выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Geely, а затем — с автопоездом.

6 человек, находившихся в Renault, погибли. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

Geely Renault Renault Logan авария
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