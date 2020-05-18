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В Новополоцке горела квартира: работники МЧС эвакуировали 10 человек

Витебская область
Опубликовано

17 мая произошел пожар в квартире по улице Калинина в городе Новополоцке.

В 03-16 от гражданина в МЧС поступило сообщение о загорании.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на девятом этаже.

Хозяйка, 1976 года рождения, на момент возникновения пожара находилась в квартире вместе с сожителем, квартиру покинули самостоятельно.

После осмотра работниками скорой медицинской помощи хозяйку квартиры с ожогами 2 степени (5%), отравлением продуктами горения госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу.

Работниками МЧС из нижележащих и горящего этажей эвакуированы 10 человек, из них 1 ребенок.

В результате пожара в квартире уничтожено имущество, закопчены стены и потолок, в соседней квартире повреждено оконная рама балкона, входная дверь, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении хозяйки.

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