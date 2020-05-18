Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать

Министр иностранных дел Владимир Макей высказался о смерти основателя портала TUT.by Юрия Зиссера. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы не были друзьями, но я отлично помню его как участника Общественно-консультативного совета, который мне довелось в определенное время возглавлять. Его выступления, речи, предложения были всегда очень искренними и всегда по делу. Было видно, что судьба родины, общества трогает его и он очень хотел сделать что-то хорошее для улучшения жизни страны и людей. И это несмотря на то, что взгляды членов Совета были разные, а временами даже и полярными. Очень жаль, что такие люди уходят преждевременно. Он мог бы еще многое сделать…», — сказал министр иностранных дел Беларуси.