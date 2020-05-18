﻿﻿ Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать | vkurier.by

Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать

Беларусь
Опубликовано

Министр иностранных дел Владимир Макей высказался о смерти основателя портала TUT.by Юрия Зиссера. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы не были друзьями, но я отлично помню его как участника Общественно-консультативного совета, который мне довелось в определенное время возглавлять. Его выступления, речи, предложения были всегда очень искренними и всегда по делу. Было видно, что судьба родины, общества трогает его и он очень хотел сделать что-то хорошее для улучшения жизни страны и людей. И это несмотря на то, что взгляды членов Совета были разные, а временами даже и полярными. Очень жаль, что такие люди уходят преждевременно. Он мог бы еще многое сделать…», — сказал министр иностранных дел Беларуси.

Умер основатель TUT.BY Юрий Зиссер

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

Макей высказался о Зиссере: он мог бы еще многое сделать

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за заморозков в Витебской области и по республике

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19
В Беларуси на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека
0178
Виктор Бабарико обгоняет Лукашенко на старте, у него более 10 тыс человек в инициативной группе. Чем ответит Лидия Ермошина?
Несколько дней назад Виктор Бабарико стал пользователем
0193
Беларусь пытается привлечь 3 млрд долларов займов — Минфин
Беларусь пытается привлечь от международных финансовых
1405
Майкл Помпео: Сделка по нефти укрепляет суверенитет и независимость Беларуси
Первая партия американской нефти отправится в Беларусь
0264
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)