В Миорском районе мужчина спас на пожаре своего соседа

17 мая в 15-28 службу спасения поступило сообщение о пожаре дома в деревне Каменполье Миорского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление в доме. Хозяйка жилища, 1955 года рождения, проживала совместно с мужчиной, 1950 года рождения. На момент возникновения пожара мужчина находился в доме, до приезда спасателей пенсионер был вынесен из задымленного помещения соседом, который проходил мимо. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи спасенный был госпитализирован в больницу с термическими ожогами конечностей 2-ой степени, сообщили в МЧС.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме поврежден пол на площади 1 кв.м., закопчены стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим.