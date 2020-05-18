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Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

Финансы
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Беларусь ведет переговоры о двух двухсторонних займах с Китаем. Такая информация содержится в релизе рейтингового агентства Fitch.

Ранее Беларусь подала заявку на инструмент быстрого финансирования МВФ. Сергей Румас подтвердил, что правительство продолжает вести переговоры с МВФ о получении финансирования. Однако сроки завершения переговоров пока неизвестны, сказал премьер-министр Беларуси.

«Мы находимся в постоянном контакте с Международным валютным фондом. Идет обычная бюрократическая работа, мы предоставляем документы. По срокам пока, к сожалению, не могу сказать», — заявил Румас.

Кроме того, Беларусь параллельно ведет переговоры и с другими кредиторами.

Как сообщалось, Беларусь пытается получить кредиты сразу в нескольких международных финансовых организациях и направляет запросы отдельных государствам. В качестве кредитором могут выступить:

  • Всемирный банк,
  • МВФ,
  • Банк развития Китая,
  • Европейский инвестиционный банк,
  • правительства отдельных стран.

«Беларусь ведет переговоры о двух займах с Китаем», сообщается в отчете агентства Fitch.

О каких именно займах и их сумме идет речь, не уточняется. В прошлом году Беларусь привлекла кредит от Банка развития КНР на сумму в 3,5 млрд юаней (около 600 млн долларов).

Министр финансов Максим Ермолович заявил, что сейчас правительство ведет переговоры о займах на общую сумму до 3 млрд долларов.

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Беларусь ведет переговоры с Китаем о получении двух новых кредитов

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