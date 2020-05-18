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Ремонтные и профилактические работы на теплосетях Новополоцка начнутся с 3 июня

ЖКХ
Опубликовано

Начало проведения плановых ремонтных работ магистральных теплотрасс и квартальных теплосетей в Новополоцке перенесено с мая на июнь. Плановое отключение горячей воды запланировано в следующие периоды: с 3 по 17 июня (1-3 микрорайоны) и с 8 по 22 июля (4-10 микрорайоны).

На балансе филиала «Новополоцкая ТЭЦ» находится более двухсот километров тепловых сетей. В текущем году запланирована замена 1 600 метров трубопровода на пяти участках, а также модернизация 2,3 км тепловой сети с применением ПИ-трубопровода.

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