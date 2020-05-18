Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В середине первого тайма матча «Белшины» и «Витебска» (1:1) произошел своеобразный эпизод. Форвард гостей Диего Сантос «подставился» под соперника Константина Кучинского – и получил за это желтую карточку. А вот дальнейшую реакцию бразильца предугадать было сложно – он молча отошел от места действия и… залез рукой глубоко в трусы, проверяя что-то в районе паха. Судя по спокойной реакции футболиста, все осталось на месте, пишет tribuna.com