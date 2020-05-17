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Умер основатель TUT.BY Юрий Зиссер

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После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала TUT.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат, сообщает белорусский портал.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, его отец был инженером, мама — музыкантом. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «Электронные вычислительные машины». В юности успел поработать почтальоном. Работал техником и программистом во Львове.

В 80-х познакомился со своей будущей женой культурологом Юлией Чернявской и вслед за ней уехал в Минск.

Несколько лет был системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянях, занимался наукой. Не раз признавался, что сам хотел бы стать врачом. Но «из-за пятой графы» не рискнул идти в мединститут, «куда на самом деле хотел, чтобы исполнить подростковую мечту осчастливить человечество, найдя лекарство от рака». В начале 90-х провел два года в Лангепасе Тюменской области — работал программистом в кооперативе «Факел».

В 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения «Программа 35» использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.

После образовательной поездки в США в 1999 году загорелся идеей создать белорусский Yahoo — так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT.by, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на TUT.by. Занимал активную гражданскую позицию.

Стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки, который прошел в Минске в ноябре 2019 года.

Страстно увлекался классической музыкой, любил джаз. Решил получить второе высшее образование — музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно окончил в 2015 году. Одно из последних начинаний Юрия Зиссера — восстановление органов Беларуси. При его финансовой поддержке были восстановлены органы в Минске, Несвиже, Пинске.

Очень любил путешествовать, побывал в нескольких десятках стран, особенно любил Турцию — нетуристические ее места. Даже болезнь не смогла остановить его страсть к путешествиям. В последний раз вместе с супругой побывал в Швейцарии летом 2019 года.

Это большая утрата — для семьи, для друзей и знакомых, для страны.

Скорбим.

Выражаем соболезнования родным и близким.

В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу. Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный  вечер, о чем будет сообщаться дополнительно.

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