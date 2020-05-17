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Саудовская нефть сегодня начнет поступать на «Нафтан»

Фото Татьяна Зенько
Главное
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Сегодня на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начнет поступать нефть из Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, пишет БелТА.

Нефть национальной саудовской компании Saudi Aramco прибудет сегодня железнодорожным составом из Клайпеды на НПЗ «Нафтан». Всего в составе — 60 цистерн, общий объем — 3600 тонн.

Напомним, что 12 мая первый танкер доставил в порт Клайпеды 87 тысяч тонн нефти для Беларуси. Дальнейшие поставки от Saudi Aramco будут зависеть от ситуации на рынке, сообщили в «Белнефтехиме».

Напомним, что в результате визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, была достигнута договоренность о поставках американской нефти в Беларусь. Первая партия американской нефти отправится в Беларусь на этой неделе. Эта сделка укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.

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