Майкл Помпео: Сделка по нефти укрепляет суверенитет и независимость Беларуси

Первая партия американской нефти отправится в Беларусь на этой неделе. Эта конкурентоспособная сделка, заключенная американским энергетическим трейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.



— Эта сделка демонстрирует готовность США предоставлять торговые возможности для американских компаний, заинтересованных в выходе на белорусский рынок, и выполняет обязательства, которые США взяли на себя перед Беларусью в феврале с руководством правительства в Минске, — отметил Помпео.

Являясь крупнейшим производителем нефти и газа в мире, США готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Беларусь, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности на основе диверсификации поставок и торговли, основанной на коммерческих ценностях США — свободном предпринимательстве, верховенстве закона и прозрачных сделках, свободных от коррупции, пишет TUT.by.

— Соединенные Штаты призывают Беларусь, опираясь на достигнутый прогресс, расширить доступ американского бизнеса на свой рынок и провести рыночные, торгово-либерализирующие реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО. Это поможет Беларуси полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал и обеспечить свое будущее. Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее укрепление нашего партнерства, — заявил Госсекретарь США.

15 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь начинает поставки нефти из США.

