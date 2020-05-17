Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев 15 мая доложил Александру Лукашенко, что динамика развития Витебской области за последние три месяца была положительной. Об этом по результатам рабочей поездки президента в Витебский район сообщает «Звязда».



По словам губернатора, валовая продукция сельского хозяйства составила 103,2%, строительно-монтажные работы — 126%, розничная торговля — 102%, затраты сократились на 1,7%. Экспорт товаров составил 106%, прямые иностранные инвестиции удвоились.

«Инвестиции составили 103 процента в прошлом году и 117 процентов — в этом году. Это основной источник развития производства. В целом рост неплохой. Основную долю инвестиций в регионе занимают коммунальные и вневедомственные предприятия», — сказал Шерстнев.

Все эти показатели создают положительную финансовую ситуацию, рентабельность в этом году почти удвоилась.

Спикер парламента Владимир Андрейченко — он депутат от Докшицкого округа — напомнил, что указ о развитии агропромышленного комплекса Витебской области был подписан в феврале, пишет TUT.by.

«Раньше были трудные времена, когда мы практически начинали работать с нуля. Затем была разработана Программа возрождения и развития села, затем мы создали хорошие агрогородки, внедрили социальные стандарты в сельском хозяйстве. Практически во всех районах были организованы оперативные и реанимационные подразделения, что, вероятно, нам очень помогло даже сейчас», — сказал спикер нижней палаты.

Напомним, до подписания указа, в конце января нынешнего года Лукашенко провел совещание по вопросам АПК Витебской области. Проблемы агропромышленного комплекса региона он обсуждал также в ноябре 2019-го. Тогда ему предложили создать в регионе суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и, как результат, ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.

В Витебской области, напомним, зарплаты были и небольшие, и платят их в некоторых организациях по частям и с задержками.

— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

К концу января 2020-го агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей — Лукашенко тогда потребовал их вернуть.

