﻿﻿ Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области | vkurier.by

Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области

Николай Шерстнев. Фото «Витьбичи»
Власть
Опубликовано

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев 15 мая доложил Александру Лукашенко, что динамика развития Витебской области за последние три месяца была положительной. Об этом по результатам рабочей поездки президента в Витебский район сообщает «Звязда».

По словам губернатора, валовая продукция сельского хозяйства составила 103,2%, строительно-монтажные работы — 126%, розничная торговля — 102%, затраты сократились на 1,7%. Экспорт товаров составил 106%, прямые иностранные инвестиции удвоились.

«Инвестиции составили 103 процента в прошлом году и 117 процентов — в этом году. Это основной источник развития производства. В целом рост неплохой. Основную долю инвестиций в регионе занимают коммунальные и вневедомственные предприятия», — сказал Шерстнев.

Все эти показатели создают положительную финансовую ситуацию, рентабельность в этом году почти удвоилась.

Спикер парламента Владимир Андрейченко — он депутат от Докшицкого округа — напомнил, что указ о развитии агропромышленного комплекса Витебской области был подписан в феврале, пишет TUT.by.

«Раньше были трудные времена, когда мы практически начинали работать с нуля. Затем была разработана Программа возрождения и развития села, затем мы создали хорошие агрогородки, внедрили социальные стандарты в сельском хозяйстве. Практически во всех районах были организованы оперативные и реанимационные подразделения, что, вероятно, нам очень помогло даже сейчас», — сказал спикер нижней палаты.

Напомним, до подписания указа, в конце января нынешнего года Лукашенко провел совещание по вопросам АПК Витебской области. Проблемы агропромышленного комплекса региона он обсуждал также в ноябре 2019-го. Тогда ему предложили создать в регионе суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и, как результат, ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.

В Витебской области, напомним, зарплаты были и небольшие, и платят их в некоторых организациях по частям и с задержками.

— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

К концу января 2020-го агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей — Лукашенко тогда потребовал их вернуть.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Виктор Бабарико провел первый эфир в Инстаграм

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за заморозков в Витебской области и по республике

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Шерстнев доложил Лукашенко о «положительной финансовой ситуации» в Витебской области

СООО «Белвест» передало 11 тыс комплектов медицинской одежды Витебской инфекционке

Коронавирус подтвержден у 63 жителей Бешенковичского района

В Толочине вскрыли капсулу, запечатанную 25 лет назад

Виктор Бабарико провел первый эфир в Инстаграм

Пивной фестиваль Lidbeer перенесен из-за вируса. «Славянский базар в Витебске» состоится согласно утвержденному плану

Медведи бродят вокруг Докшиц

Апельсины из Витебска завезли в Брянскую область под видом торфа

«Витебской области отступать некуда». Лукашенко рассказал как за 5 лет сделать то, что не получилось за 25

Медведи бродят вокруг Докшиц

«Может, им стало стыдно так жить». Экс-кандидат в президенты Некляев про будущих экс-кандидатов

В Витебске на пожаре спасли мужчину

Лукашенко рассказал в Витебске как заработать деньги в 2020 году

Александр Лукашенко Витебск Витебская область Николай Шерстнев
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Саудовская нефть сегодня начнет поступать на «Нафтан»
Сегодня на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начнет
046
Майкл Помпео: Сделка по нефти укрепляет суверенитет и независимость Беларуси
Первая партия американской нефти отправится в Беларусь
071
Бабарико владеет огромным домом под Минском. Вот как живет кандидат
Решивший участвовать в президентской гонке экс-глава
0456
Апельсины из Витебска завезли в Брянскую область под видом торфа
Два грузовика с испанскими апельсинами обнаружили сотрудники
0437
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)