Бабарико владеет огромным домом под Минском. Вот как живет кандидат

Решивший участвовать в президентской гонке экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико указал в документах при регистрации инициативной группы, что он живет в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча. Точного адреса там нет, но в этом поселении есть большой особняк, который принадлежит его семье и в котором зарегистрирован сам Бабарико. Очевидно, что дом не куплен на ипотечный кредит. Каким образом Бабарико заработал свой капитал, он не распространяется. Он совершенно не стесняется своего богатства, при этом просит граждан скинуться на проведение его избирательной кампании. Едва ли огромный дом будет продан для финансирования предвыборной кампании.

Банкиры вообще не склонны рисковать своей шкурой, даже если на кону большой куш. Однако власть не берут сытые коты, она достается голодным волкам — тем, кто готов драться на смерть. Но есть ли в Беларуси такие кандидаты? Да и что может проиграть такой кандидат, который ничем не готов жертвовать? Он не сжигает мосты. Прямо на старте кампании он прямо заявляет, что не надеется на чудо. Попытка для него не станет пыткой.

Дом хоть и выглядит как одно здание, но по документам это два разных сооружения, расположенных на двух смежных земельных участках. Учитывая, что регистрация как земли, так и зданий происходила синхронно, далее мы будем описывать это как один объект, пишет TUT.by.

Как следует из госрегистра недвижимого имущества Беларуси, 45 соток земли для строительства дома были предоставлены в 2006 году. А в 2012-м уже был зарегистрирован и сам дом. Его общая площадь — около 870 квадратных метров. В этом доме и зарегистрирован Виктор Бабарико.

Особняк принадлежал жене Виктора Бабарико, а после ее гибели перешел по наследству сыну Эдуарду. Переход права был зарегистрирован в 2018 году. Сейчас Эдуард Бабарико является главой инициативной группы по выдвижению отца в президенты. Он, к слову, зарегистрирован в Минске — в коттедже в Цнянке.



Рядом с домом также есть отдельный участок в 13 соток для ведения личного подсобного хозяйства, который был предоставлен в 2007 году. Сейчас он находится в долевой собственности Виктора и Эдуарда Бабарико.

