Председатель Витебского облисполкома заявил, что пик эпидемии пройден

Витебская область прошла пик заболевания коронавирусом, заявил в субботнем эфире на канале ОНТ глава Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев.

«Мы вышли на пик, и мы уходим с пика. То есть у нас ежедневно идёт уменьшение больных в стационарах. Выявляем мы тоже уже в течение суток гораздо меньше, чем было 2 недели назад», — сказал председатель Витебского облисполкома.

Напомним, что глава Витебского облздрава Михаил Вишневецкий недавно сообщал, что с 1 по 12 мая из больниц области выписано более 5 400 пациентов, которые перенести пневмонии различной степени тяжести. Он отмечал, что количество пациентов с пневмониями в стационарах области снизилось на 20%, а города Витебска — на 29%. Последние же данные по регионам от Минздрава были обнародованы 24 апреля. Тогда сообщалось о 1 935 выявленных в Витебской области случаях.