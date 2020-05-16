В Толочине вскрыли капсулу, запечатанную 25 лет назад

9 мая в Толочине у памятника «Освобождение» состоялся митинг, во время которого была вскрыта капсула, заложенная у подножия памятника 3 июля 1995 года в ходе празднования 51-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Почётная миссия вскрыть капсулу времени досталась Почётному гражданину Толочинского района Михаилу Фёдоровичу Завадскому и председателю районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Алексею Антоновичу Якименко. Зачитала послание «Завещание потомкам», которое было запечатано в капсуле, заместитель председателя Толочинского райисполкома, депутат Витебского областного Совета депутатов Инна Степановна Голубкова, сообщает «Наша Талачыншчына».

Районная газета «Сцяг Ільіча» писала в №27 от 8 июля 1995 года:

«У гэты ж дзень (3 ліпеня) на Кургане Славы ў райцэнтры была закладзена ў абеліск капсула «Запавет нашчадкам». Яна будзе адкрыта ў дзень 75-годдзя Вялікай Перамогі нашых братніх народаў ў гады Вялікай Айчыннай вайны…»