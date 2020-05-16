Возобновлена работа рынков в Докшицком районе

На основании решения Докшицкого районного штаба от 8 мая 2020 г. №6 «По предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», в Докшицком районе с 11 мая 2020 г., с учетом эпидемиологической обстановки, возобновляется работа рынков в г. Докшицы, г.п. Бегомль, агр. Крулевщина, агр. Парафьяново, агр. Ситцы для осуществления розничной торговли субъектами хозяйствования, зарегистрированных исключительно на территории Докшицкого района, сообщают «Родныя вытокі».

Напомним, что работа рынков была прекращена 4 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией.