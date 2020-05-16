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Пивной фестиваль Lidbeer перенесен из-за вируса. «Славянский базар в Витебске» состоится согласно утвержденному плану

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Фестиваль Lidbeer, который последние пять лет ежегодно проводится в Лиде, перенесен на следующий год. Организатор компании «Лидское пиво» принял такое решение из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

В оргкомитете сообщили, что долгое время надеялись на проведение Lidbeer в сентября 2020 года. Однако из-за эпидемии было решено перенести фестиваль на 2021 год. Организаторы не хотят подвергать здоровье и жизнь гостей, артистов, работников.

Напомним, что недавно в Минске завершилось крупное массовое мероприятие — парад в честь Дня Победы, в котором приняло участие более 15.000 человек.

В Витебске началась активная фаза подготовки к следующему масштабному мероприятию — знаменитому «Славянскому базару в Витебске». По плану фестиваль «Славянский базар» состоится в Витебске с 13 по 21 июля.

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